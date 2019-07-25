В Минкультуры назвали требования к соискателю на должность худрука Волковского театра

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство культуры перечислило требования к соискателю на должность художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, которого выберут по итогам конкурса концепций развития театра. Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, концепции развития театра принимаются от кандидатов при соблюдении следующих требований: опыт работы в должности - главный режиссер или художественный руководитель театра; наличие собственных постановок; постоянное место жительства на период реализации концепции - Ярославль. "Желателен опыт преподавания, а также режиссерский опыт в кино и на телевидении", - отмечено в требовании.

Среди квалификационных требований - высшее профессиональное образование в сфере культуры и искусства и стаж работы в должности главного режиссера (дирижера, балетмейстера) не менее трех лет или в должности режиссера (дирижера, балетмейстера) - постановщика, артиста, руководителя творческого подразделения в сфере исполнительских искусств не менее пяти лет. К требуемым знаниям отнесены "законы и иные нормативные правовые акты РФ, касающиеся деятельности организаций исполнительских искусств, а также основы режиссуры и актерского мастерства, сценического и музыкального оформления постановок, вокального, хорового и хореографического искусства; порядок разработки и согласования планов творческо-производственной деятельности и перспективных планов развития в сфере исполнительских искусств; основы менеджмента, психологии управления, социологии искусства, сценической технологии, экономики и управления в сфере исполнительских искусств, трудового и гражданского законодательства; авторское право и другие аспекты.

Замещение должности

В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что Алексей Туркалов уволен с должности директора театра. Худрук Евгений Марчелли тогда же заявил, что написал заявление об увольнении. Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать Марчелли в конфликте с Алексеем Туркаловым. Во вторник на сайте Минкультуры России появилось сообщение, что объявлен конкурс концепций развития Волковского театра.

В середине июля в СМИ появились слухи о возможном назначении заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергея Пускепалиса на пост худрука Волковского театра. Сам Пускепалис сказал тогда, что с ним проводятся консультации на эту тему. Минкультуры приняло решение об открытом конкурсе.

Как ожидается, решение будет принято до 19 августа.

О театре

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена.

Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Ежегодно театр организует два форума: Международный Волковский фестиваль и молодежный фестиваль "Будущее театральной России" (показ лучших дипломных спектаклей театральных вузов страны).