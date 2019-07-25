Потомки Лермонтова из Шотландии впервые за 27 лет приехали на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Шотландские потомки великого русского писателя Михаила Лермонтова приехали на Ставрополье для участия в литературном фестивале "Парус судьбы", который посвящен творчеству поэта. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор государственного музея-заповедника Лермонтова Ирина Сафарова.

"В эти дни на пятигорской земле впервые проходит международный фестиваль народного творчества по произведениям Лермонтова "Парус судьбы", инициированный международной ассоциацией "Лермонтовское наследие". Эта ассоциация включает в себя представителей рода Михаила Лермонтова, и в эти дни к нам на Кавминводы приехали представители этого великого рода, который имеет давнюю историю, насчитывает около тысячи лет и берет свое начало в Шотландии. Возглавляет делегацию полный тезка поэта - Михаил Юрьевич Лермонтов, который и организовал этот фестиваль. Первое подобное мероприятие, первый сбор Лермонтовых, происходил здесь на нашей земле 27 лет назад, в 1992 году, и вот спустя 27 лет потомки великого поэта вновь собрались у нас", - сказала Сафарова.

По ее словам, программа фестиваля очень насыщенная и включает в себя экскурсии, выставки, концерты. "Сегодня прошла научно-практическая конференция по теме "Сохранение и приумножение традиций Кавказа на примере произведений Лермонтова". Сегодня здесь говорили о великой объединяющей силе, которой обладает творчество Лермонтова, о том, что оно сплачивает не только народы, но и страны, различные государства", - добавила директор музея.

Она отметила, что на Кавминводы приехала делегация из более 40 участников-представителей рода Лермонтовых из России и Шотландии. Кроме того, ожидается, что в пятницу на фестиваль приедут 15 человек из Китая. "Дело в том, что сегодня в Китае очень популярно имя Лермонтова. Китайские исследователи занимаются популяризацией лермонтовского наследия, такая тенденция существует, мы о ней знаем, в связи с этим такой интерес", - пояснила Сафарова.

Шотландские потомки

"Те, кто живет с Лермонтовым в сердце, разбросаны по всему миру. Но объединяет их одно: они вооружены ценностями и смыслами не только своей культуры, своего народа, но и общими ценностями всей человеческой цивилизации", - сказал руководитель делегации, потомок поэта, его полный тезка Михаил Лермонтов на научно-практической конференции в рамках фестиваля, которая в четверг прошла в Пятигорске.

Гвендолин Элизабет Харди, представительница рода Лермонтовых-Лермонтов, приехала в Пятигорск на фестиваль из шотландского Эрлстона. Она отметила, что в своем городе они делают многое для популяризации потомков поэта.

"Легенда о Томасе Рифмаче, основателе рода Лермонтовых - своеобразный туристический бренд нашего города. Мы многое делаем для того, чтобы его поддерживать и развивать. В частности, работает общество "Друзья Томаса Лермонта", после тщательных исследований окончательно доказано, что Томас Лермонт - не вымышленный персонаж, а реальная личность. Удалось восстановить его дом, на одной из площадей появился бюст поэта. Как мы видим, Пятигорск тоже делает многое для сохранения памяти о другом великом поэте, потомке Томаса - Михаиле Лермонтове, на самом деле, объединяющих нас вещей гораздо больше, чем разделяющих", - сказала Харди.

Фестиваль должен стать ежегодным

Михаил Лермонтов сообщил ТАСС, что планирует сделать фестиваль "Парус судьбы" ежегодным и вовлечь в него представителей республик Северного Кавказа.

"Мы собираемся в сентябре провести оргкомитет фестиваля, сам фестиваль пройдет не раньше, чем через год. Это будет фестиваль народного творчества традиционных кавказских видов искусства. Сначала каждый субъект будет проводить у себя фестиваль, который будет отбирать коллективы для участия в Кавказском фестивале. Может отбор будет проходить в три тура: на уровне муниципальных образований, региональном и потом Кавказский фестиваль", - добавил Лермонтов.

Михаил Лермонтов (1814-1841) - русский поэт, прозаик, художник, автор поэм "Мцыри", "Демон", "Кавказский пленник", "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" и многих других. Среди его прозаических произведений наиболее известны сборник "Герой нашего времени", "Княгиня Лиговская", "Вадим" и другие.