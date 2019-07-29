В аэропорту Симферополя открылась выставка к 202-летию со дня рождения Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Выставку репродукций картин Ивана Айвазовского, его учеников и последователей открыли к 202-летию со дня рождения мариниста в международном аэропорту Симферополь, который назвали именем художника. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе аэропорта.

"Выставочный проект под названием "Айвазовский и традиции маринистического пейзажа" приурочен к 202-летию со дня рождения великого художника, имя которого в 2019 году присвоено аэропорту Симферополь <…> Выставлены восемь репродукций картин Айвазовского, его учеников и последователей: Эммануила Магдесиана, Михаила Алисова и Арсения Мещерского", - говорится в сообщении.

На открытии выставки в аэропорту, добавили в пресс-службе, под стихи крымского поэта Николая Ледакова и звуки скрипки мастер песочного рисунка Юлия Розен воссоздала на песке два полотна Айвазовского и картину его ученика Магдесиана.

Художник родился, жил, умер и похоронен в Феодосии. Его именем там названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник Айвазовскому. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ), в том "Девятый вал", "Севастопольский рейд", "Море. Коктебель", "Среди волн" и другие.

Президент России Владимир Путин 31 мая подписал указ, присвоивший имена 44 аэропортам страны. По итогам конкурса, проводившегося в конце 2018 года на основе общенародного интернет-голосования, в частности, аэропорт Симферополя получил имя Айвазовского.