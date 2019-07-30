Создатель "Чипа и Дейла" и "Черного Плаща" станет гостем фестиваля Comic Con Russia

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Режиссер и аниматор Тэд Стоунс - создатель мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Черный плащ" и многих других - осенью посетит фестиваль Comic Con Russia в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля во вторник.

"Comic Con Russia совместно с издательством Bubble представляют первого гостя фестиваля - режиссера, сценариста, продюсера и аниматора Тэда Стоунса. Стоунс известен своим сотрудничеством с компанией Walt Disney Animation, в рамках которого он работал над такими замечательными проектами, как "Мишки Гамми", мультсериалы "Аладдин", "Геркулес" и "Приключения Базза Лайтера". Но главным его творением являются любимые всеми культовые мультфильмы "Чип и Дейл спешат на помощь" и "Черный Плащ", которые создал именно Тэд", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что все дни фестиваля, который пройдет с 3 по 6 октября, посетители смогут пообщаться со Стоунсом на Аллее авторов, организованной Bubble: аниматор раздаст автографы, а также выступит на главной сцене фестиваля.

Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз в павильоне №1 "Крокус Экспо". Одновременно с фестивалем состоится XIV ежегодная выставка интерактивных развлечений "ИгроМир". В 2018 году мероприятия посетили более 170 тыс. человек, а специальными гостями стали актер Дэнни Трехо, режиссер М. Найт Шьямалан и звезды игрового проекта Detroit: Become Human - Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр.