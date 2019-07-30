Общественная палата Петербурга поддержала установку памятника Даниилу Гранину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Профильные комиссии Общественной палаты Санкт-Петербурга поддержали инициативу Российского военно-исторического общества установить памятник Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте, сообщила во вторник пресс-служба организации.

"Даниил Гранин - особое имя для нашего города. Кого-то может удивить, что памятник писателю предлагается установить в отдалении от центра, в районе новостроек - но именно там расположен культурно-просветительский центр при библиотеке, названной именем Гранина. Так что место в полном смысле обоснованное", - цитирует пресс-служба председателя комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Петербурга Общественной палаты города Дмитрия Шериха.

Скульптурную композицию авторства Евгения Буркова, изображающую Гранина сидящим в кресле с книгой в руках, ранее выбрала комиссия международного творческого конкурса по предложению дочери писателя. Как сообщалось, памятник планируется установить в сентябре.

1 января этого года исполнилось 100 лет со дня рождения писателя. Указом президента РФ Владимира Путина 2019 год был объявлен Годом Гранина. Официальная программа к этой дате включает более 120 событий, большинство из которых проходят в Санкт-Петербурге.