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Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию

Начиная со среды посетители смогут увидеть более 500 полотен

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Экспозиция Музея Рерихов на ВДНХ пополнилась 180 произведениями Николая и Святослава Рерихов. Со среды посетители могут увидеть более чем 500 полотен, в том числе ранее не демонстрировавшиеся работы.

"31 июля Государственный музей Рерихов представит посетителям обновленную экспозицию. Выставочные залы павильона № 13 на ВДНХ дополнятся 180 произведениями графических и живописных работ Николая и Святослава Рерихов, основная часть которых ранее не выставлялась. В результате обновления посетители смогут увидеть более чем 500 полотен Рерихов, а также ознакомиться с архивными документами семьи, увидеть собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее заместитель директора Музея Востока Владимир Аветисян сообщил ТАСС, что с сентября Музей Рерихов запустит специальную акцию - каждый 80-й посетитель сможет осмотреть экспозицию бесплатно.

Музей Рерихов переехал из усадьбы Лопухиных, расположенной в Малом Знаменском переулке, в бывший павильон "Здравоохранение" (павильон № 13) весной этого года, он открылся в конце апреля. В павильоне была завершена работа по воссозданию объекта культурного наследия: проведена комплексная реставрация фасадов здания, стен, потолков, лепнины в главном зале, трехчастного портала, исторических светильников, по сохранившимся фрагментам и историческим фотографиям воссозданы декоративные решетки на арках, декоративные элементы.

Николай Рерих - русский художник, путешественник, писатель и общественный деятель. Совершил экспедиции в Индию, Китай, Монголию и другие страны Центральной и Восточной Азии. Автор серий картин "Гималаи", "Шамбала", "Тибет", книг "Сердце Азии", "Врата в будущее", сборника стихов "Цветы Мории".

Также он автор идеи и инициатор принятия международного соглашения по охране памятников культуры (так называемый "Пакт Рериха", подписан рядом стран в 1930-1940-х годах). В 1920-е годы, уехав в США, Рерих основал вместе с женой "Общество Агни-Йоги" для распространения своего религиозно-философского учения Живая Этика (Агни-Йога). Младший сын Святослав также прославился как художник и общественный деятель.

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