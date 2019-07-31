Sky: купленная за £1 книга о Гарри Поттере ушла с молотка за £28,5 тыс.

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Первая книга про Гарри Поттера с несколькими ошибками, допущенными при ее издании, ушла с молотка в Англии за £28,5 тыс. ($35 тыс.). Как сообщает телеканал Sky News , торги проводил аукционный дом Hansons Auctioneers, а устроены они были в среду в честь отмечаемого 31 июля дня рождения самого Гарри Поттера, а также автора фантастической саги Джоан Роулинг.

Речь идет о первом издании книги "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года - первом романе серии книг про мальчика-волшебника. Этот том в серии из 500 книг, напечатанных издательским домом Bloomsbury, содержит сразу несколько ошибок. В частности, слово "философский" в названии на лицевой стороне обложки написано правильно, а с оборотной стороны обложки в нем пропущена вторая буква "о".

Помимо этого, на 53-й странице в списке предметов, которые должны иметь все ученики школы чародейства и волшебства Хогвартс, дважды упоминается волшебная палочка, а автор указан как Джоан, а не как Джей Кей Роулинг (J. K. Rowling), как во всех остальных книгах.

Предыдущий владелец книги, 54-летний офисный работник, предпочел не называть своего имени. Он приобрел книгу на букинистическом развале около 20 лет назад за £1. "Я не могу поверить в это. Я надеялся на такой результат, хотя на самом деле никогда не верил в то, что моя книга достигнет этой цены", - приводит его слова телеканал.

В марте книга про Гарри Поттера из первой серии с ошибками ушла с молотка в Лондоне за £68,8 тыс. ($91 тыс.). Издание ранее принадлежало первому литературному агенту Роулинг.