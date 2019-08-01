Театр на Малой Бронной переедет во "Дворец на Яузе" в январе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский драматический театр на Малой Бронной после 8 января на время ремонта переедет во "Дворец на Яузе". Об этом в четверг на сборе труппы перед новым сезоном сообщил директор театра Константин Чернышев.

"Мы переезжаем сразу после январских каникул, работаем до 8 января здесь. Параллельно осваиваем пространство "Дворца на Яузе". Возможно, что-то даже будет там выпускаться", - сказал он.

Театр на Малой Бронной был основан в 1945 году, первоначально он располагался по другому адресу и назывался Московским драматическим театром. В 1962 году коллектив переехал в здание на Малой Бронной. В разные годы спектакли в театре ставили такие режиссеры, как Анатолий Эфрос, Евгений Лазарев, Сергей Женовач, Владимир Портнов, Андрей Житинкин. Среди знаменитых постановок театра - "Три сестры", "Ромео и Джульетта", "Отелло", "Месяц в деревне", "Женитьба", "Плутни Скапена". С 2007 года художественным руководителем театра был Сергей Голомазов, 25 июня 2019 года его сменил Константин Богомолов.