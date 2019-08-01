"Пикник "Афиши" отметит Год музыки Великобритании и России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Специальная площадка Selector Live Showcase, на которой выступят британские и российские музыканты, откроется в ходе Перекрестного года музыки Великобритании и России на XVI фестивале "Пикник "Афиши" 3 августа в московском парке "Коломенское". Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-атташе фестиваля Люда Родина.

"В рамках Года музыки Великобритании и России на "Пикнике "Афиши" будет открыта специальная площадка Selector Live Showcase, которая объединит талантливых британских и российских музыкантов", - сказала собеседница агентства.

Гостей ждут совместное выступление певиц Lafawndah (Ясним Дюбуа) и Kate NV (Кати Шилоносовой), концерты лондонского трио Benin City и исполнительницы Рози Лоу, а также презентация творческого объединения Total Refreshment Center при участии российских музыкантов. Мероприятие станет частью программы Года музыки Великобритании и России, который проводится в 2019-2020 годах.

На "Пикнике "Афиши" будут работать еще три сцены. На главной выступят дуэт Royal Blood, который впервые приедет в Россию, британцы Blossoms, "реинкарнаторы русского рока" "Дайте Танк" и группа-перформанс СБПЧ с особенной программой, сообщили организаторы. Хедлайнером станет британская рок-группа The Cure. "Их вступление в "Коломенском" состоится спустя 30 лет и три месяца после выхода альбома Disintegration, который называют вершиной в творчестве группы", - подчеркнула пресс-атташе.

Сцена Summer Stage традиционно будет отдана совершенно разным стилям - от рэпа до поп-грува, рассказала Родина, отметив в числе участников американского рэпера Pusha-T, британского диджея Mura Masa, российского хип-хоп-исполнителя Антоху MC, группу "Казускома" и рэпера Eighteen. Отдельную площадку займет творческое объединение рэпера Басты (Василия Вакуленко) "Газгольдер", на ней выступят сам Баста, Gruppa Skryptonite, T-Fest, Matrang и другие.