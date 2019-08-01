Рок-фестиваль "Нашествие" станет костюмированным

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следующий рок-фестиваль "Нашествие", который пройдет в 2020 году, впервые будет костюмированным. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

"Организаторы крупнейшего в России музыкального опен-эйра "Нашествие" объявили в следующем году темой фестиваля карнавал", - говорится в релизе.

Устроители предложили поклонникам фестиваля уже сейчас придумывать образ, готовить костюмы и маски. "Самое главное условие, чтобы наряд был легким и позволял свободно двигаться и танцевать. Желающие пойти дальше могут стилизовать свое авто, украсить его перед поездкой на фестиваль по настроению", - отмечается в сообщении.

Музыкальную программу организаторы начнут анонсировать осенью.

Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года. Двадцатый по счету смотр, который прошел в селе Большое Завидово в Тверской области с 19 по 21 июля, посетили около 200 тыс. человек. Его участниками стали музыканты Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, группы "Ленинград", ДДТ, "Мумий Тролль", "Би-2", "Аквариум", "Алиса", "Сплин", "Ночные Снайперы" и другие.