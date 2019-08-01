Джазовый фестиваль Игоря Бутмана в "Сириусе" в Сочи станет ежегодным

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана, который второй раз состоялся в марте этого года в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи, будет ежегодно проходить здесь в марте. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай в кулуарах пресс-конференции, посвященной открытию в городе десятого юбилейного Sochi Jazz Festival.

Первый джазовый фестиваль прошел в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи в марте 2018 года, его участниками стали американская джазовая певица Шенда Рул, а также саксофонист Игорь Бутман. В этом году на фестиваль в "Сириусе" приехали британский исполнитель Энтони Стронг, коллектив Highlands Project и Бутман с его квинтетом при участии пианиста Олега Аккуратова. Фестиваль посетили около 3 тыс. человек.

"Да, он (фестиваль) будет ежегодным, мы основали его два года назад, Игорь [Бутман] сделал такой гостевой концерт у нас. В этом году это был уже его собственный фестиваль, он выступил куратором и сделал фестиваль совместно с "Сириусом". И мы будем продолжать это. Мы осознанно выбрали март, чтобы было полгода дистанции до Sochi Jazz Festival. Уже есть планы на третий фестиваль в марте 2020 год, но детали его пока неизвестны, мы сейчас как раз обсуждаем состав и программу", - сказал Фрай.

Как сообщил ТАСС Бутман, быть организатором подобных проектов для него большая честь. "Сочи всегда привлекал и молодежь, и поклонников различных видов искусств, тем более "Сириус", где квинтэссенция наших молодых талантов. Для нас это очень важно. И если нас зовут именно заниматься организацией музыкальных событий, для нас это огромная почетная миссия, мы стараемся делать так, чтобы все остались довольны результатом", - сообщил Бутман.

Он уточнил, что в рамках Sochi Jazz Festival второй год подряд в "Сириусе" также проходят концерты. "В этом году там выступит квартет Олега Бутмана с программой "Джазовые партнеры Стиви Уандера", также мы проведем мастер-классы для воспитанников", - отметил Бутман. Образовательный центр "Сириус" в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина с целью раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из многих регионов России.

Десятый юбилейный Sochi Jazz Festival пройдет в Сочи с 1 по 4 августа. Хедлайнерами фестиваля станет американская певица, дважды номинантка на премию Grammy Джейн Монхайт и ее трио, американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис, 12-кратный номинант на премию Grammy группа Spyro Gyra, Государственный джаз-оркестр Армении под управлением Армена Уснунца и Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.