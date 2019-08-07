Жан-Поль Готье посетит премьеру своего шоу в Москве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Французский модельер Жан-Поль Готье приедет в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, гастроли которого пройдут с 6 по 24 февраля 2020 года в Московском дворце молодежи. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба промоутера мероприятия.

"Жан-Поль Готье посетит премьеру своего шоу Fashion Freak Show в Москве", - сообщили организаторы.

Шоу было представлено публике в сентябре 2018 года в легендарном парижском кабаре Folies Bergère. "Удивительная смесь танцевального ревю и модного показа, под музыку от диско до панка, с участием актеров, танцовщиков, артистов цирка - постановка представляет собой своего рода исповедь Жана-Поля Готье", - рассказали они, отметив, что специально для Fashion Freak Show кутюрье создал десятки костюмов.

Как пояснили организаторы, "фриками" модельер называет людей, осознавших свое отличие от окружающих. "Все мои фрики были при мне уже с моих первых шагов в моде: я выпускал на подиум высоких и маленьких, худых и толстых, молодых и не очень, - процитировали Готье в пресс-службе. - Я всегда предпочитал женщин с характером стереотипным хорошим девочкам, всегда любил чудаков, провокаторов, смешение разных эстетик, неожиданные откровения. И эту трансгрессивную энергию я выпускаю на свободу. Это шоу - история моей жизни, вещей, которые я пережил, видел и любил, а также истории, которые я никогда не рассказывал раньше".

Идея постановки принадлежит самому Готье. Режиссером и со-директором стала Тони Маршалл, хореографом - работавшая с певицей Мадонной Марион Мотин. Музыку написал многократный лауреат премии "Грэмми" Нил Роджерс. Шоу также увидят в Санкт-Петербурге. Показы пройдут с 31 января по 2 февраля в БКЗ "Октябрьский".

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, француз основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном.