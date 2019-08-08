Русский музей открыл первую за 50 лет выставку работ Константина Сомова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Выставка около 150 работ русского художника первой половины ХХ века Константина Сомова открылась в четверг в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Экспозиция в Михайловском замке приурочена к 150-летию со дня рождения живописца, ее работа продлится до 4 ноября.

"В этой выставке участвуют четыре главных обладателя произведений Сомова: это наш музей, Третьяковская галерея, Музей Академии художеств и его филиал - Музей Бродского, и Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Кроме того, еще участвуют четыре коллекционера из Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал журналистам ведущий научный сотрудник отдела живописи Русского музея Владимир Круглов.

Он отметил, что предыдущая подобная выставка состоялась в музее в 1969 году и была приурочена к 100-летию со дня рождения мастера. В 2019 году в экспозицию вошли в общей сложности около 150 работ Сомова, созданных им в конце XIX - первой трети XX века, в том числе такие произведения, как "Портрет Анны Карловны Бенуа" (1896 год), "Осмеянный поцелуй" (1908 год), "Арлекин и дама" (1912 год).

"Константин Сомов очень рано обратил на себя внимание - еще в конце 1890-х годов, потому что им была создана серия произведений, в которых был изображен XVIII век и эпоха ампира. Причем необычной была сама трактовка этих сюжетов, поскольку изображалось прошлое, но не какие-то важные события, герои, а самое обычное, повседневное течение жизни", - пояснил Круглов.

На выставке представлены несколько автопортретов Сомова, а также созданные им для журнала "Золотое руно" портреты современников - художников и литераторов начала XX столетия: Александра Блока, Евгения Лансере, Вячеслава Иванова и других. Посетители также смогут увидеть редкие архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством художника, в том числе его фотографии разных лет.

В последнем зале выставлены произведения, созданные Сомовым в эмиграции в 20-30-е годы прошлого века, среди них этюд к портрету композитора Сергея Рахманинова, заказанному для концертного зала "Карнеги-холл" в Нью-Йорке.

О художнике

Константин Сомов родился в 1869 году в Петербурге в дворянской семье, его отец Андрей Иванович был хранителем Эрмитажа и историком искусства. Сомов обучался в Императорской Академии художеств, а также в Париже. Звание академика Академии художеств он получил в 1914 году. Художник участвовал в формировании облика журнала "Мир искусства", проектируя обложки.

В 1923 году в составе группы петроградских художников уехал в США, в 1925 году переехал во Францию. Сомов умер в Париже в марте 1939 года, он похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.