"Союзмультфильм" посвятит Эдуарду Успенскому авторский фильм о Чебурашке и Крокодиле Гене

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" в августе представит короткометражный авторский мультфильм "Переезд" и посвятит его памяти писателя и сценариста Эдуарда Успенского, сотрудничавшего со студией на протяжении многих лет. Выпуск короткометражной ленты, рассказывающей о переезде Чебурашки и Крокодила Гены из старого здания "Союзмультфильма" в новое, приурочен к годовщине смерти великого сказочника Успенского, сообщили ТАСС в пресс-службе студии, подчеркнув, что фильм авторский и не является продолжением легендарного мультфильма.

"В августе киностудия представит короткометражный авторский мультфильм "Переезд", посвященный памяти Эдуарда Успенского. Также "Союзмультфильм" сейчас рассматривает одно из произведений писателя для создания полнометражного фильма", - сказал собеседник агентства, отметив, что имя Успенского навсегда останется в истории отечественной анимации.

Великий сказочник

Создатель известных всему миру персонажей Чебурашки, Крокодила Гены, Матроскина, вселенной "Простоквашино" Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске. В 1955 году поступил в Московский авиационный институт. Писатель гордился своим образованием и всегда говорил друзьям, что именно математический склад ума помогает ему в написании книг, а также в логических просчетах различных, порой даже скандальных ситуаций, в которые он попадал довольно часто.

Первая книга Успенского - сборник стихов "Смешной слоненок" - вышла в 1965 году, позднее была опубликована сказочная повесть "Крокодил Гена и его друзья". В 1974 году Успенский выпустил повесть-сказку "Дядя Федор, пес и кот". После чего режиссер Владимир Попов снял мультипликационные фильмы "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино".

Успенский ушел из жизни 14 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.