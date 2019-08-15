Фото вершин Кавказа и заповедных озер показали на передвижной фотовыставке РГО на Кубани

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Русское географическое общество организовало фотовыставку о природе Кавказа, экспозиция в течение года будет перемещаться по городам Краснодарского края. На снимках показаны величественные горные вершины, труднодоступные озера и закаты над Черным морем, сообщил ТАСС в четверг руководитель краевого отделения РГО Иван Чайка.

"Сейчас выставка открылась в Новороссийске, где будет до начала сентября, потом пройдет в Геленджике, а затем отправится в Краснодар. Мы планируем, что в течение года - до юбилея РГО - она будет действовать на территории Краснодарского края и, возможно, других регионов", - сказал Чайка.

Он уточнил, что на выставке собраны несколько десятков снимков, сделанных членами РГО в разных регионах Северного Кавказа и в ближнем зарубежье.

"Получилось собрание разных интересных природных объектов Кавказа и, как правило, это высоко в горах - горные озера, вершины, и до некоторых из них не всегда могут добраться даже опытные туристы. Есть, к примеру, панорама: два озера на склонах двух гор, примерно на одной высоте, но совершенно разные по цвету. Кроме того, работы - художественные, и если даже сфотографировано место, куда легко попасть, то сделано очень красиво. Например, есть удивительный закат над Черным морем", - добавил Чайка.

Он уточнил, что члены краснодарского отделения РГО нередко проводят экспедиции на Кавказ. Например, в этом сезоне проводится экспедиция в Чечню и Дагестан.