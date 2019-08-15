Созданные подростками фильмы представят на фестивале "Игра света" на Сахалине

ТАСС, 16 августа. Молодежный кинофестиваль "Игра света", на котором будут представлены более 70 фильмов, созданных коллективами из 11 стран, открывается на Сахалине в пятницу. Главным условием конкурсного отбора стал возраст авторов картин - не старше 17 лет, сообщается на сайте фестиваля.

"Длительность и тематика работ не имеет значения. Главное условие - в создании фильма принимает участие подросток до 17 лет включительно. В конкурсную программу будут отбираться фильмы, снятые подростками по всему миру", - говорится в сообщении.

Организатором фестиваля выступает Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области. В конкурсной программе представлены более 70 картин, из них 21 ленту сняли подростки из Сахалинской области. Главными темами работ стали взаимоотношения детей и родителей, выбор жизненного пути, взаимодействие различных наций и культур. Хронометраж большинства фильмов составляет 5-15 минут.

Помимо конкурсной программы, на фестивале покажут фильмы, снятые взрослыми о подростках. В их числе советская картина "Доживем до понедельника" о жизни девятиклассников и их учителей, японский анимационный фильм "Твое имя", повествующий о юноше и девушке, которые видят друг друга во снах, и фильм актера Данилы Козловского "Тренер", главный герой которого - игрок национальной футбольной сборной - становится наставником провинциальной команды.

На фестивале также пройдет серия мастер-классов и встреч с профессиональными кинематографистами.