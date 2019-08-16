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Миронов считает, что Волковский театр под руководством Пускепалиса ждут яркие постановки

Губернатор Ярославской области сообщил, что театр скоро получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов России

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил Сергея Пускепалиса с избранием художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Как написал глава региона в пятницу на своей странице Facebook, он ожидает ярких постановок от труппы под руководством нового худрука.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис, занимающий пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле и будет назначен его художественным руководителем. Пускепалис будет представлен труппе театра 19 августа.

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"Поздравляю Сергея Пускепалиса с избранием на должность художественного руководителя Волковского театра! Ему удалось представить лучшую концепцию развития театра на конкурсе Министерства культуры. Уверен, что для коллектива наступает интересный творческий этап, а зрителей ждут яркие постановки. Желаю, чтобы они были достойны сцены Первого русского", - написал Миронов.

Губернатор также добавил, что в скором времени Волковский театр получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов России. "Министерство юстиции и федеральные органы власти уже согласовали проект указа. Теперь ждем его подписания председателем правительства и внесения в реестр, где Волковский станет пятым театром - после Большого, Малого, Мариинского и Александринского", - сообщил Миронов.

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История Волковского театра

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Ранее между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении Туркалова и объявил выговор Марчелли, после чего тот написал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее Минкультуры объявило конкурс концепций развития театра.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская область
Конфликт в Театре имени Волкова
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