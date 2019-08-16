Миронов считает, что Волковский театр под руководством Пускепалиса ждут яркие постановки

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил Сергея Пускепалиса с избранием художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Как написал глава региона в пятницу на своей странице Facebook, он ожидает ярких постановок от труппы под руководством нового худрука.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис, занимающий пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле и будет назначен его художественным руководителем. Пускепалис будет представлен труппе театра 19 августа.

"Поздравляю Сергея Пускепалиса с избранием на должность художественного руководителя Волковского театра! Ему удалось представить лучшую концепцию развития театра на конкурсе Министерства культуры. Уверен, что для коллектива наступает интересный творческий этап, а зрителей ждут яркие постановки. Желаю, чтобы они были достойны сцены Первого русского", - написал Миронов.

Губернатор также добавил, что в скором времени Волковский театр получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов России. "Министерство юстиции и федеральные органы власти уже согласовали проект указа. Теперь ждем его подписания председателем правительства и внесения в реестр, где Волковский станет пятым театром - после Большого, Малого, Мариинского и Александринского", - сообщил Миронов.