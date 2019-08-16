Биография заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 августа 2019 года актер и режиссер Сергей Пускепалис был объявлен победителем конкурса концепций развития Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле и будет назначен его художественным руководителем.

Сергей Витауто Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске в семье геолога. В детстве жил с родителями в поселке Билибино (Чукотский автономный округ) и городе Железноводск (Ставропольский край).

В 1985 году окончил Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова (ныне - Театральный институт Саратовской государственной консерватории, академии, им. Л. В. Собинова). Выпускник курса народного артиста СССР Юрия Киселева.

В 1985-1988 годах Сергей Пускепалис проходил срочную службу в Военно-морском флоте СССР (служил в Североморске). Вышел в запас в звании старшины первой статьи.

Вернувшись в Саратов, более десяти лет работал актером в местном Театре юного зрителя.

В 2001 году окончил в Москве режиссерский факультет Российской академии театрального искусства - ГИТИС (ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Руководителем курса был народный артист РФ профессор Петр Фоменко.

Получив профессиональное режиссерское образование, Сергей Пускепалис ставил спектакли в театрах Самары и Петропавловска-Камчатского. В 2003-2007 годах был главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина. Среди его постановок: "Женитьба Фигаро" по комедии Бомарше, "Сирена и Виктория" по произведению Александра Галина, "Блин-2" по пьесе Алексея Слаповского, "Любовь к ближнему" по произведению Леонида Андреева. Также он преподавал на театральном факультете Магнитогорской государственной консерватории им. М. И. Глинки.

В 2007 году поставил в Московском театре Олега Табакова "Женитьбу Белугина" по пьесе Александра Островского и Николая Соловьева, в 2009 году в "Современнике" - "Бога резни" по трагикомедии Ясмины Реза.

В 2009-2010 годах Сергей Пускепалис был главным режиссером Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова (Ярославль). Поставил на его сцене спектакли "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина и "Три сестры" по произведению Антона Чехова. Затем Сергей Пускепалис сосредоточился на работе в кинематографе.

С 4 декабря 2018 года - заместитель художественного руководителя МХАТ им. Горького по творческой работе. В мае 2019 года поставил спектакь "Последний срок" по произведению Валентина Распутина.

Весной 2019 года представил в Московском театре Олега Табакова спектакль "Русская война Пекторалиса" по мотивам повести Николая Лескова "Железная воля".

Сергей Пускепалис широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала эпизодическая роль в мелодраме Алексея Учителя "Прогулка" (2003). Среди наиболее известных работ: врач Сергей Маслов в драме "Простые вещи" (2006, режиссер Алексей Попогребский), начальник полярной станции Сергей Гулыбин в фильме "Как я провел этим летом" (2010, Алексей Попогребский), капитан Иван Греков в сериале "Жизнь и судьба" по мотивам романа Василия Гроссмана (2012, Сергей Урсуляк), Андрей Гарин в фильме-катастрофе "Метро" (2012, Антон Мегердичев), Владимир Каленый в сериале "А у нас во дворе…" (2012-2017, телепремьера - 2017, Ольга Музалева), капитан научно-исследовательского судна Валентин Севченко в драме "Ледокол" (2016, Николай Хомерики). Последняя роль к настоящему времени - начальник отдела Московского уголовного розыска Константин Проскурин в детективном сериале "Шифр" (2019, Вера Сторожева). В общей сложности снялся в более чем тридцати фильмах и сериалах.

В 2015 году Сергей Пускепалис дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв драму "Клинч" по пьесе Алексея Слаповского.

Член Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Заслуженный артист РФ (1999).

За роль в фильме "Простые вещи" был удостоен приза кинофестиваля "Кинотавр" в номинации "Лучшая мужская роль" (2007) и приза кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия) в аналогичной категории, а также премии "Ника" в номинации "Открытие года" (2008). В 2010 году вместе с партнером по фильму "Как я провел этим летом" Григорием Добрыгиным получил приз "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль Берлинского кинофестиваля (Германия). Лауреат российской кинопремии "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" (2018, "А у нас во дворе...").

Женат вторым браком. Супруга - Елена. Сын - Глеб Пускепалис (род. 1992, актер театра и кино). Первой женой была актриса Эльвира Данилина.