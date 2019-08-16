Актер Волковского театра поддержал назначение Пускепалиса

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле под руководством Сергея Пускепалиса выйдет на новый виток развития. Такое мнение ТАСС в пятницу выразил народный артист России, актер Волковского театра Валерий Кириллов.

"Это было взвешенное, разумное решение. Сергей Витауто [Пускепалис] знает труппу театра, знает реалии театра, и он может со своими приобретенными в Москве связями двинуть театр на новый виток развития", - сказал Кириллов.

По его словам, худруку важно будет развивать взаимодействие с региональными и федеральными властями, а также с коллективом театра.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис, занимающий пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, в пятницу стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле и будет назначен его художественным руководителем. Его представят труппе 19 августа.

Пускепалис - актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист РФ. Окончил Саратовское театральное училище, а также режиссерский факультет ГИТИС (курс Петра Фоменко). Работал режиссером в самарском театре "Понедельник", Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина, Театре Олега Табакова. С 2009 по 2011 год был главным режиссером Волковского театра. Снимается в кино и на телевидении, участвовал в таких проектах, как "Битва за Севастополь", "София", "Хождение по мукам", "Золотая Орда" и другие.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Ранее между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении Туркалова и объявил выговор Марчелли, после чего тот написал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее Минкультуры объявило конкурс концепций развития театра.