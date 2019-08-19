Александра Маринина представила 50-й роман "Другая правда"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Александра Маринина представила в понедельник на пресс-конференции в Москве свой 50-й по счету роман. Его героиней снова стала детектив Анастасия Каменская.

Сюжет взят из реальной жизни - впервые Анастасия Каменская изучает старое уголовное дело по реальному преступлению. Осужденный по нему отбывает наказание в исправительном учреждении. Дело не дает покоя Петру Кравченко, молодому журналисту. Он уверен в том, что тот, кто отбывает наказание за тройное убийство, обвинен несправедливо, и, возможно, в этом замешаны нечестные следователи.

"Книга может быть интересна тем, кто жил в 90-е и помнит 90-е. В книге я описываю процесс изучения уголовного дела. Само дело реальное. Передо мной стояла очень нестандартная задача: дело, которое я изучала, было неполное. Были изъяты некоторые документы, протоколы допроса", - рассказала она, отметив, что ей предстояло понять задачу того самого следователя, который изъял документы.

Маринина считает, что книга не будет экранизирована, так как в основном состоит из разговоров. Отвечая на вопрос, как часто Каменская становится главной героиней ее произведений, Маринина сказала, что Каменская появляется по запросу сюжета: "Если она мне нужна, она появится, нет - значит ее не будет".

О творческом процессе

Говоря о творческом процессе, Маринина отметила, что для нее всегда самое сложное написать первую фразу произведения, а счастье испытывает, когда ставит точку. Сюжеты, по ее словам, она ищет в книгах, сериалах и даже очередях. "Начинается [книга] с чего угодно: много читаю, все подряд смотрю - фильмы и сериалы. Смотрю-смотрю, что зацепит мозг, чтобы интересно было подумать об этом. Потом три-пять-восемь месяцев [мысль] обрастает. [Сюжет] может прийти из услышанного слова в очереди за хлебом", - рассказала она.

Маринина также сообщила, что уже около пяти лет не читает критические статьи, так как не считает их полезными для работы над следующими произведениями. По ее словам, ей пришлось два раза пережить творческий кризис. Оба раза выходила из него при помощи тренировок мозга. Ее совет - в депрессивных состояниях заставлять себя делать то, что никогда прежде не делали, именно тогда возвращается вкус к жизни.

По ее признанию, работать она продолжает именно потому, что любит свое дело. Говоря о доходах, писательница сказала, что пока не заработала свой второй миллион долларов. "Первый миллион долларов заработала давно. Тиражи сильно упали, как и мои доходы, до второго миллиона дело не дошло", - добавила она.

О Марининой

Маринина известна как автор книг "Убийца поневоле", цикл детективных романов об Анастасии Каменской насчитывает более 30 произведений, в числе которых "Казнь без злого умысла".

Помимо цикла романов о Каменской, Александра Маринина является автором ряда других детективов ("Замена объекта", "Чувство льда", "Бой тигров в долине", "Оборванные нити" и др.), произведений в жанре семейной саги ("Благие намерения", "Дорога", "Ад"), пьес "Брошенная кукла с оторванными ногами" и "Ну, ребята, вы попали".