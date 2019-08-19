В Петербурге полностью отреставрировали особняк, где снимали фильм о Шерлоке Холмсе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Реставраторы восстановили внутренние помещения и внешний облик особняка Гаусвальд, который был местом съемок нескольких фильмов, в том числе "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

"Реставрация здания завершилась, там проведены внутренние и внешние работы", - сказали в пресс-службе.

Здание конца XIX века построено в сочетании каменных и деревянных (сосна и лиственница) конструкций, что потребовало особых технологий реставрации. По данным КГИОП, утраченные деревянные элементы воссозданы из того же материала, причем подрядчик закупал для разборки исторические избы в Северо-Западном регионе, чтобы использовать для замены старые бревна. В результате работ исторический сруб сохранился более чем на 70%, стропильная система - более 80%.

Особняк Гаусвальд - образец раннего модерна романтического направления. Он построен по проекту архитекторов Владимира Чагина и Василия Шене в 1898 году для жены булочного мастера Евгении Гаусвальд. В 1910-1916 годах были сделаны надстройки и пристройки в приемах и формах модерна. В отделке фасадов применены разнообразные материалы: бутовый камень, облицовочная керамическая плитка, известняк, дерево, керамическая черепица, поливные полихромные изразцы.

В советское время здание неоднократно перестраивалось, его назначение менялось. В 1918 году в особняке разместили детскую колонию, потом долгие годы там был санаторий-профилакторий Ленинградского металлического завода. В 1980-х здесь снимали сцены из фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Дон Сезар де Базан" и "Летучая мышь".

Особняк не эксплуатировался с 1994 года и был отключен от инженерных сетей. В 2011 году была зафиксирована угроза его обрушения. Собственник при поддержке Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников начал реставрацию в августе 2017 года. Основной объем работ по восстановлению особняка завершен летом, ввод здания в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.