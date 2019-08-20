Передвижная выставка художников Северного Кавказа пройдет в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Передвижная выставка работ художников Северного Кавказа "Мир талантов" пройдет в девяти городах и районах Дагестана в рамках нацпроекта "Культура", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе республиканского министерства культуры.

"В экспозицию выставки "Мир талантов" входят более 40 работ самодеятельных художников Республики Дагестан и территорий СКФО. Выставка уже прошла в Каспийске, Избербаше, Дербенте, Ахтынском и Кизлярском районах. Впереди - Кумтуркалинский район, село Леваши (Левашинский район), Новолакское (Новолакский район) и Маджалис (Кайтагский район)", - сказала представитель министерства.

Как пояснили в пресс-службе, основной темой работ, представленных на выставке, стал Дагестан.

"Родной и любимый край с горными вершинами, бурными реками, незабываемой природой и гостеприимными людьми. А еще картины из героической прошлой страны гор, портреты выдающихся деятелей ее истории и культуры. В Дагестане достаточно много самодеятельных художников, каждый из которых имеет свое неповторимое лицо. Имена многих представленных на выставке авторов известны зрителям: Марина Исмаилова, Сугури Увайсов, Гаджи Сунгуров, Башир Увайсов, Шапи Рабаданов и другие", - уточнила собеседница агентства.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.