Фильмы "Дылда" и "Подбросы" поборются за премии Европейской киноакадемии

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Два фильма из России вошли в предварительный список претендентов на премии Европейской киноакадемии за 2019 год. Всего в лонг-лист были включены 46 работ из трех десятков стран, сообщили во вторник в пресс-службе академии.

От России в перечень отобраны фильмы "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и "Подбросы" Ивана Твердовского. Над "Подбросами" также работали кинематографисты из Литвы, Ирландии и Франции.

Кроме того, за награды поборются работы Агнешки Холланд, Педро Альмодовара, Клаудио Джованнези.

Шорт-лист премии будет сформирован по результатам голосования порядка 3,6 тыс. членов киноакадемии, которые выберут номинантов в категориях "Лучший европейский фильм", "Лучший европейский режиссер", "Лучший европейский сценарист", "Лучший европейский актер" и "Лучшая европейская актриса". Номинанты премии будут объявлены 9 ноября, а победители станут известны 7 декабря на 32-й церемонии вручения премий Европейской киноакадемии в Берлине.

Премия была учреждена в 1988 году. По первоначальному замыслу, она противопоставлялась американскому "Оскару" как главная кинематографическая премия Европы.