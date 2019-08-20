Художник Миша Most расписал подстанцию для самарского филиала Третьяковской галереи

САМАРА, 20 августа. /ТАСС/. Художник Миша Most, работающий в области граффити, расписал трансформаторную подстанцию в Самаре, которая будет снабжать электричеством филиал Третьяковской галереи в городе. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

"Художник расписал трансформаторную подстанцию, которая будет снабжать электричеством самарский филиал музея", - говорится в сообщении.

Здание Фабрики-кухни в Самаре, построенное в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой, выполнено в виде серпа и молота. После постройки в здании размещался комбинат питания, затем торговые ряды. В 1990-х годах здание пришло в запустение, сейчас осуществляется его реставрация. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В 2018 году было объявлено, что в здании после реставрации в 2022 году разместится филиал Третьяковской галереи.

Художник Миша Most, расписывая трансформаторную подстанцию, вдохновлялся стилем конструктивизма, в котором выполнено здание, переосмыслив его с помощью современных выразительных средств. Он создал граффити, демонстрирующее значение энергии в жизни и развитии человечества.