Пермский театр надеется на сохранение международного Дягилевского фестиваля

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета надеется на успешное завершение переговоров о будущем международного Дягилевского фестиваля с дирижером Теодором Курентзисом, который 20 августа отработал последний день на посту художественного руководителя театра. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Министерство культуры Пермского края, будучи учредителем и театра, и Дягилевского фестиваля, действительно ведет переговоры с Теодором Курентзисом. Театр как главный организатор, разумеется, заинтересован в Курентзисе, потому что его участие позволит сохранить международную высоту, которую фестиваль занял в последние годы. Исполнительный директор театра Андрей Борисов подтверждает, что Теодор Курентзис готов к сотрудничеству, как и зрители, он надеется, что переговоры завершатся успешно", - говорится в сообщении.

Курентзис ранее принял решение оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, связав это с непониманием его деятельности со стороны властей региона. Краевое Минкультуры сообщало, что Курентзис останется худруком международного Дягилевского фестиваля в Перми, однако в СМИ появилась информация, что дирижер якобы выдвинул "особые условия", в частности, высказал пожелание, чтобы его работодателем был не театр, а власти региона, а также попросил зарплату в 300 тыс. рублей в месяц. .

В театре не стали комментировать эту информацию. "Условия, на которых ведутся переговоры, находятся в ведении учредителя", - отметили в пресс-службе театра. В краевом Минкульте также воздержались от комментариев, сославшись на то, что переговоры с Курентзисом еще не завершены.

Теодор Курентзис - дирижер, основатель и художественный руководитель оркестра MusicAeterna и камерного хора MusicAeterna, известных как передовые российские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве. С 2011 года - художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, одного из старейших музыкальных театров России, созданного в 1870 году. Неоднократно становился обладателем национальной театральной премии "Золотая маска".

С 2012 года Курентзис - художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года. За это время фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Павловича Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки.