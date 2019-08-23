Михалков готов представить президенту концепцию развития Ялтинской киностудии

СУДАК /Крым/, 23 августа. /ТАСС/. Режиссер, президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ), председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков готов представить президенту РФ Владимиру Путину план развития Ялтинской киностудии. Об этом режиссер заявил в пятницу в ходе встречи с участниками первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

"У нас готов план, вся схема, практически все готово для того, чтобы представить это на суд президента, который нам это поручил. Мы готовы", - сказал Михалков. По его мнению, Ялтинская киностудия должна стать мощнейшей базой, чтобы там снималось не менее 70 картин в год.

"Здесь при существовании Ялтинской студии и хорошей базы это может стать настоящей кинематографической меккой, потому что тут много солнечных дней и любая натура абсолютно. Плюс на Ялтинской студии есть бассейн, который совпадает с горизонтом моря, где можно снимать морские бои, комбинированные кадры, компьютерную графику и так далее. Здесь должно быть все, чтобы режиссерам без ничего приезжать сюда и снимать кино. Это должен быть мемориал, Крым должен стать тем центром морского кино, которым он был до революции", - добавил Михалков.

В субботу в рамках фестиваля "Таврида - АРТ" состоится также показ совместного проекта Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова и Государственного театра киноактера - спектакля "Метаморфозы". Постановка является литературно-сценическим коллажем по мотивам произведений Антона Чехова и Ивана Бунина.

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке свыше 50 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России, а также из других стран. "Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Каждый вечер на главной сцене "Тавриды - АРТ" будут проходить концерты. Так, 23 августа выступят "Ария", Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие, а на следующий день для гостей подготовили рэп-фестиваль, среди участников которого Ternovoy, Guf, ST, Кравц, NAT, Мот. Главным концертом фестиваля станет выступление группы "Ленинград". Гостей также ждут шоу фейерверков и другие сюрпризы.

Для участников - жителей арт-квартала в возрасте 18-35 лет - работают восемь арт-кварталов: "Таврида - АРТ", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны.

Запланированы около 60 кастингов для кино- и телепроектов, шоу и различных программ. Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".