Спектакль Александринки откроет российскую программу Театральной олимпиады в Японии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Показ спектакля Александринского театра "Сегодня. 2016-…" откроет российскую программу Театральной олимпиады в Японии. Зрителям в театральной деревне в городе Тога покажут новую редакцию постановки, созданную специально для открытой сцены, рассказал ТАСС художественный руководитель Международной театральной олимпиады 2019 в России Валерий Фокин.

Японская часть олимпиады открылась 23 августа в городе Тога (префектура Тояма) спектаклем режиссера Тадаси Судзуки "Король Лир". Она проходит в театральном центре "Тога", который был основан Судзуки в 1966 году. Комплекс находится в живописном горном районе, а основная его идея - единение природы и искусства. Свои спектакли туда привезут выдающиеся театральные режиссеры со всего мира.

"Спектаклем "Сегодня. 2016-…" откроется российская программа в рамках олимпиады в Японии. По существу - это премьера, новая редакция, так как 24 и 26 [августа] мы играем на открытой сцене, в амфитеатре, что, как вы понимаете, коренным образом отличается от высокотехнологичной Новой сцены [Александринского театра], для которой сделан этот спектакль. Понятно, что для нас это большая ответственность, тем более, что постоянный зритель театральной деревни "Тога" - зритель взыскательный, профессиональный, очень насмотренный", - сказал собеседник агентства.

Фокин также отметил, что в рамках олимпиады в Японии Александринский театр представит спектакль молодого режиссера Антона Оконешникова "Двенадцать" по поэме Александра Блока - "очень интересное прочтение, постановку, которую Антон сочинял с нашими молодыми актерами". Показы пройдут 8 и 9 сентября. "Неожиданной краской станет выступление тувинского ансамбля горлового пения Алаш - одних из лучших музыкантов страны в этом жанре", - сказал он.

Насыщенная осень

Театральная олимпиада стартовала в Санкт-Петербурге 15 июня. "В течение лета мы показали спектакли Роберта Уилсона, Деклана Доннелана, Уильяма Форсайта, фестиваля "Золотая маска" и "Точка доступа", провели мероприятия олимпиады на Дальнем Востоке и в "Артеке", - рассказал Фокин.

Осенняя программа, по его мнению, будет еще более насыщенной. "В сентябре, октябре и ноябре будет показан основной корпус спектаклей, работы режиссеров, которыми может гордится современный театр. Петербуржцы смогут увидеть спектакли Кристиана Люпы и Судзуки, Филиппа Кена и Саймона Макберни, Андрия Жолдака и Хайнера Гёббельса, постановки членов олимпийского комитета, программу фестиваля Net. Мы стремились привезти в Петербург все лучше, что есть в современном театре и надеюсь, что и профессионалы, и любители театра, и даже случайный зритель найдут что-то интересное, важное, созвучное себе", - сказал Фокин.

Театральная олимпиада - крупнейший международный театральный форум - в этом году отмечает 25-летие со дня основания и впервые проводится в двух странах одновременно - России и Японии - под общим девизом "Творить, объединяя". Ее основной площадкой стал Александринский театр в Санкт-Петербурге с программой из более чем 50 российских и зарубежных постановок.