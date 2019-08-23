Во Франции прошел вечер Артема Овчаренко, посвященный возрождению "Русских сезонов"

ДОВИЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Долгие овации в честь русского балета прозвучали в пятницу вечером в заполненном до отказа театральном зале Casino Barrire на курорте Довиль в нормандском департаменте Кальвадос. Здесь торжественно открылся Фестиваль русского музыкального искусства, возродивший на Атлантическом побережье Франции традиции легендарных "Русских сезонов" Сергея Дягилева.

"Событие!", - так отозвалась о фестивале выходящая в Нормандии крупнейшая ежедневная французская газета Ouest-France. Она напомнила, что первое выступление российских артистов на этих подмостках прошло 107 лет назад. Тогда, летом 1912 года, в Довиле впервые проходили знаменитые "Русские сезоны" (Ballets russes), продолжателем которых стал современный фестиваль. "Волшебное русское искусство вернулось в Нормандию", - отметила газета.

Возродить традицию столетие спустя удалось благодаря генеральному директору фестиваля Веронике Богатыревой, художественному руководителю Сергею Филину и целому созвездию артистов отечественного балета. Как констатируют французские рецензенты, "музыкальная шкатулка из России и на этот раз скрывала много замечательных сюрпризов". В фестивальную программу вошли легендарные постановки на музыку Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского и произведения композиторов современной эпохи - Родиона Щедрина, Юрия Красавина, Леонида Десятникова, Ильи Демуцкого. В представлениях участвуют звезды Большого и Мариинского, других знаменитых театров России.

Именно фестивальной аудитории в Нормандии выпала честь первой увидеть большую авторскую программу Артема Овчаренко. "Для меня это не просто гала-концерт, - сказал ТАСС премьер (высший ранг балетных артистов) Большого театра. - Мне хотелось посвятить этот творческий вечер прежде всего тем вечным ценностям, которыми живет настоящее искусство, не знающее географических границ".

Сезон без пауз

По словам, 32-летнего мэтра российского балета, "фестивальная аудитория во главе с мэром Довиля Филиппом Ожье оказала гостям невероятно теплый прием". "Классический балет пришел к нам из Франции, и эта история любви между двумя школами никогда не прекращалась", - заметил премьер Большого. Творческий опыт артиста насчитывает два десятилетия. На сцене он дебютировал в возрасте 12 лет. Сейчас в его творческой биографии настоящая золотая коллекция балетных ролей.

Чтобы сдержать обещание, данное устроителями французской публике, артисту пришлось фактически отказаться от долгожданной паузы после напряженного сезона. Он пожертвовал свободным временем ради подготовки разнообразной и редкой по интенсивности программы, включив в нее по многочисленным просьбам фрагмент из балета "Нуреев" Кирилла Серебренникова на музыку Ильи Демуцкого. Роль в этом балете, отмечает французская музыкальная пресса, явилась одной из вершин в карьере Овчаренко.

Партнершей мэтра довильского вечера в па-де-де из "Дамы с камелиями" Джона Ноймайера на музыку Фредерика Шопена стала Нина Капцова. В этот вечер на сцену выходили также Семен Чудин, Любовь Андреева, Олег Габышев, Наталья Филина, Денис Савин, Мария Кочеткова, Себастиан Клоборг, другие звезды российского и мирового балета.

В Нормандии и под Москвой

Зал заворожило адажио из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева в исполнении Артема Овчаренко и Анны Тихомировой. Кстати, в судьбе звездной пары название "Довиль" приобрело магический характер. Дело в том, что свою свадьбу в 2016 году артисты сыграли также в Довиле - только в подмосковном, расположенном близ Одинцово. "Когда мы увидели этот район Подмосковья, мы просто влюбились в его удивительную природу и решили устроить наш свадебный вечер именно там", - рассказала Анна Тихомирова.

Дочери знаменитого балетного дуэта Арианне идет третий год. В ее имени гармонично соединились два других - Артем и Анна. За будущее балетного проекта можно не волноваться, и летописцы фестиваля уже готовятся писать новую главу в его истории.

"Место для фестиваля едва ли могло быть избрано лучше, - считает писатель Дмитрий де Кошко. - Традиции почитания искусства прочно вошли в биографию города". Он напомнил, что волшебники стиля Коко Шанель и Ив Сен-Лоран открыли на улицах Довиля свои первые бутики высокой моды. Здесь жили великие актеры Жан Габен и Луи де Фюнес, а режиссер Клод Лелуш избрал нормандский город местом съемок своего знаменитого фильма "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme). "Теперь праздник русского балета получил здесь постоянную прописку", - убежден писатель.