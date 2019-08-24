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СМИ: умер актер Карло Делле Пьяне

Ему было 83 года
Карло Делле Пьяне EPA/ANGELO CARCONI
Описание
Карло Делле Пьяне
© EPA/ANGELO CARCONI

ТАСС, 24 августа. Итальянский актер Карло Делле Пьяне умер в Риме в возрасте 83 лет. Об этом в субботу сообщает агентство ANSA со ссылкой на супругу актера.

По данным агентства, Карло Делле Пьяне недавно отмечал 70-летие актерской карьеры, за которую он успел поработать с такими режиссерами, как Альберто Сорди, Витторио Де Сика, Тото, Пупи Авати.

Карло Делле Пьяне - обладатель премии "Золотой глобус" и премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля за роль в фильме "Студенческий поход" (Una gita scolastica, 1983), а также "Серебрянного льва" Венецианского кинофестиваля за фильм "Рождественский подарок" (Regalo di Natale, 1986).

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