Вышел тизер фильма по мотивам сериала "Во все тяжкие"

Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие". Ролик размещен на YouTube-канале сервиса.

На видео показан допрос "тощего Пита" (Чарльз Бейкер), который был в сериале другом одного из главных героев - Джесси Пикмана (Аарон Пол). Пит говорит, что не сообщил бы местонахождение Джесси, даже если бы знал. "... я смотрел новости, как и все. Я видел маленькую клетку, в которой его держали. Я слышал о том, что они сделали с ним..." - заявил Пит.

Выход фильма запланирован на 11 октября. Как пишет Variety, картина расскажет о том, что произошло с Джесси Пинкманом сразу после завершения событий сериала. Режиссером и сценаристом El Camino стал создатель сериала Винс Гиллиган.

"Во все тяжкие" выходил с 2008 года по 2013 год. Все было показано пять сезонов. В 2015 году состоялась премьера сериала "Лучше звоните Солу" об адвокате Соле Гудмане (Боб Оденкерк). Сериал является спин-оффом и приквелом "Во все тяжкие", уже вышло четыре сезона и запланирован пятый.