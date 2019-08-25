Участники фестиваля "Таврида - АРТ" прибыли в Феодосию на бриге с алыми парусами

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Участники арт-кварталов фестиваля "Таврида - АРТ", который проходит в Крыму с 20 по 26 августа, в воскресенье прибыли из Судака в Феодосию на трехмачтовом бриге с алыми парусами и дали концерт на набережной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Участники арт-кварталов фестиваля прибыли в Феодосию на бриге "Херсонес" под алыми парусами и устроили для отдыхающих и жителей концерт на набережной в порту около памятника десантникам. Также в концерте принимают участие городские творческие коллективы", - рассказали в пресс-службе.

Комплект алых парусов для брига "Херсонес", на котором участники концерта прибыли из Капсельской бухты, был сшит специально к этой акции в память об известном произведении Александра Грина, который жил и творил в Крыму, уточняется в сообщении пресс-службы Минкурортов республики.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (в этом году проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ", а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.