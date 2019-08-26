Наставниками шоу "Голос" станут Шнуров, Гагарина, Константин Меладзе и Сюткин

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Наставниками нового сезона вокального шоу "Голос" станут музыканты Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Первого канала.

"По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа. Константин Шотаевич [Меладзе] филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров - это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина - безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в "Голосе", у него свой взгляд на музыку, и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания", - цитирует пресс-служба продюсера шоу Юрия Аксюту.

Съемки нового сезона проекта "Голос" начнутся 27 августа, а эфирная премьера запланирована на осень.

"На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, на закрытые кастинги приемная комиссия пригласила 700 самых ярких исполнителей и только 120 человек были допущены к участию в "слепых прослушиваниях", - отметили в пресс-службе.

В новом сезоне в шоу примут участие вокалисты из Абакана, Архангельска, Бишкека, Бобруйска, Екатеринбурга, Сергиева Посада, Софии, Сочи и других городов.

Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. Вести шоу будет Дмитрий Нагиев.