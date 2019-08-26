Киркоров и Леонтьев выступят в сентябре в гала-шоу в честь столетия российского цирка

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Певцы Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев, представители цирковых династий и другие артисты выступят в гала-шоу в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, приуроченном к 100-летнему юбилею отечественного цирка. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник художественный руководитель - главный режиссер "Росгосцирка" Гия Эрадзе, выступивший режиссером-постановщиком проекта.

"В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 16 сентября в 19:00 пройдет большое гала-шоу с участием легенд советского цирка <...> Я пригласил на это мероприятие <...> Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Надежду Бабкину, Наташу Королеву, Кристину Орбакайте, Александра Олешко. Шоу будет вести Максим Галкин <...> Мы постараемся это сделать душевно, красиво, дата обязывает. Такого масштаба давно не было", - сказал он.

По словам Эрадзе, зрители увидят выступление представителей династии Корниловых, медвежьего цирка Филатовых, Юрия Куклачева. "Мы пригласили на эту дату всех ветеранов советского цирка. Приедет очень много артистов, которые не виделись большое количество лет. В этом гала-шоу примут участие известные цирковые династии", - подчеркнул режиссер, добавив, что планируется впоследствии отправить адаптированный формат шоу на гастроли.

Как отметил заместитель Министра культуры РФ Павел Степанов, цирки для министерства - одно из важнейших направлений. "Мы отмечаем большой путь, который был за это время проделан, цирк вошел в души советских, а затем российских граждан, каждый раз будоража их, вызывая разные эмоции <...> Сейчас начнется дальнейшая перезагрузка цирка", - рассказал он.

В ходе пресс-конференции состоялась также презентация книги "Цирк России. Дорога длиною в век" Юрия Халявина. Инициатором проекта выступил Большой Московский цирк. В книге рассказывается о главных вехах цирка в цифрах, фотографиях и датах.