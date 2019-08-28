Балетом памяти Рудольфа Нуреева завершился XXII Фестиваль российского искусства в Канне

КАНН /Франция/, 28 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Башкирский театр оперы и балета триумфально завершил во вторник XXII Фестиваль российского искусства, который в течение пяти дней - с 23 по 27 августа - проходил в Канне на Лазурном побережье Франции. Финалом смотра стал показ балета "Баядерка", посвященного памяти великого танцовщика Рудольфа Нуреева, передает корреспондент ТАСС.

Небывалый ажиотаж

Перед началом спектакля зрители в буквальном смысле брали приступом Каннский Дворец фестивалей: по знаменитой лестнице, покрытой красным ковром, люди шли непрерывным потоком. Так что к 20:30 местного времени (21:30 мск) зал, рассчитанный на 2,5 тыс. мест, был заполнен до отказа.

Первой перед публикой выступила генеральный продюсер фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова.

"Мы завершаем XXII Фестиваль российского искусства в Каннах показом балета "Баядерка", который привез на Лазурный берег Франции Башкирский театр оперы и балета из Уфы, посвятив спектакль памяти великого танцовщика Рудольфа Нуреева, - сказала Шумова. - И это не случайно. Ведь именно в этом театре своего родного города Нуреев начинал блистательную карьеру танцовщика, а "Баядерка" была в числе его любимых балетов. Символично также, что "Баядерка" явилась последним балетом, поставленным Нуреевым незадолго до смерти на сцене Гранд Опера в Париже".

После кратких торжественных речей занавес раздвинулся, и на сцене возникла "Баядерка" - классическая версия Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса. Историю любви храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора, обернувшуюся трагедией из-за ревности Великого брамина и дочери раджи Гамзатти, зрители смотрели с неослабным вниманием. Спектакль, продолжавшийся около трех часов, завершился заслуженной овацией.

Традиционный успех

Когда аплодисменты стихли, Татьяна Шумова в беседе с ТАСС подвела итоги нынешнего фестиваля и поделилась планами на следующий год.

"Мы счастливы, потому что довольна публика, которая постоянно приходит на наши фестивали, - призналась генеральный продюсер. - Для проведения смотра нам были предоставлены залы Дворца фестивалей вместимостью от 500 до двух с половиной тысяч зрителей. И на протяжении всех пяти фестивальных дней они были полны".

"Нам сопутствовал тотальный аншлаг", - сказала Шумова.

Она напомнила, что открылся фестиваль 2019 года концертом Государственного ансамбля танца "Ингушетия". На следующий день состоялся традиционный гала-концерт "Русская ночь", в рамках которого прошла церемония награждения почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", его получил известный французский писатель, журналист и общественный деятель Марек Хальтер.

"В этом году большое внимание было уделено нашему знаменитому киновузу - ВГИКу, под знаком 100-летия которого прошел нынешний фестиваль. Большим вниманием пользовалась выставка "ВГИК - 100: от авангарда к классике. Художники кино - на пути к профессии". Вход на экспозицию был свободный. Также бесплатными были кинопоказы, и залы тоже были полны", - отметила генпродюсер.

"Великолепно прошла "Баядерка" в исполнении артистов Башкирского театра оперы и балета, и это был ошеломляющий финал", - заявила собеседница агентства.

Фестиваль 2020 года

"Мы идем вперед, готовим программу 2020 года", - продолжила Шумова. "Фестиваль - это живой организм, который должен постоянно развиваться", - считает генеральный продюсер. По ее словам, трансформации подвергнется формат проведения гала-концерта "Русская ночь". "Каким он будет в дальнейшем, сейчас этот вопрос обсуждается", - сказала она.

"Традиции, разумеется, тоже сохраним, - заверила Шумова. - Обязательно будет фольклорная программа, балетный вечер тоже".

Генеральный продюсер проинформировала о том, что фестиваль в Канне "продолжит знакомить жителей и гостей Лазурного побережья Франции с искусством регионов России". "В этом году была Ингушетия, в следующем году будет Республика Марий Эл, которую решено представить в разных аспектах. За фольклор ответит Государственный ансамбль танца Марий Эл, за классическое искусство - Государственный театр оперы и балета этой республики, также планируется организовать выставку народных промыслов этого приволжского региона", - сообщила Шумова.

"И неизменный День кино тоже будет, - добавила она, - планируем показать любимые фильмы, снятые режиссером Станиславом Говорухиным, и сегодняшние работы киностудии "Вертикаль". Станислав Сергеевич Говорухин был гостем нашего фестиваля, здесь его помнят. Нам бы хотелось, чтобы наши мастера, даже после их ухода из жизни, оставались с нами, а их творчество было востребовано гостями нашего фестиваля", - сказала собеседница агентства.

Что касается сроков проведения фестиваля, то они остаются неизменными: 23-27 августа, так будет и в 2020 году. Организаторами проекта являются Министерство культуры РФ, МИД России, Центр кинофестивалей и международных программ, а с французской стороны - мэрия Канна и Дворец фестивалей и конгрессов.