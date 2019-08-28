Певица Жасмин войдет в жюри фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Популярная певица Жасмин станет почетным членом жюри II тематического фестиваля культуры и искусств "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который пройдет с 19 августа по 9 сентября.

"Я родилась в семье, в которой очень почитали традиции и культуру Дагестана. Когда папа - хореограф, специализирующийся на национальных танцах, а мама - дирижер, иначе и быть не могло. С раннего детства меня учили готовить блюда национальной кухни, петь народные песни, танцевать лезгинку, ткать ковры с нашими традиционными узорами, и я все это стараюсь так же бережно передать своим детям. Культура Северного Кавказа невероятно богата и самобытна, и я счастлива была узнать, что в России проводится настолько глобальный фестиваль искусств Северного Кавказа, который помогает поделиться богатой культурой нашего региона и с другими жителями нашей огромной страны", - сказала певица в среду ТАСС, добавив, что с нетерпением ждет возможности оценить конкурсные работы.

В жюри фестиваля вошли главный балетмейстер ГАУ "Государственный русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова" Аднан Мажидов, художественный руководитель государственного ансамбля народного танца "Ингушетия" Руслан Гадаборшев, певица, заслуженная артистка Республики Северная Осетия - Алания Елена Газаева, директор РГБУ "Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесской Республики "Эльбрус" Исмаил Байрамкулов, артист национального балета "Сухишвили" Айдар Шаманов.

Победители будут объявлены 13 сентября на официальном сайте фестиваля, после чего отправятся на гала-концерт в Санкт-Петербург в начале октября, где выступят на одной сцене с известными артистами и творческими коллективами Северного Кавказа.

В прошлом году фестиваль прошел в Москве на Тверской площади, мероприятие посетили более 10 тыс. человек, на сцене выступили более 300 артистов.

Традиционно в фестивале будут представлены номинации "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительское искусство", "Художественное слово", "Фотография" и "Приз зрительских симпатий". Участвовать в этих номинациях могут желающие, достигшие 18 лет, рожденные или проживающие на территории Северного Кавказа. Также для участников со всей России продолжается конкурс на приз зрительских симпатий. Подробная информация размещена на сайте фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусства".

О певице

Певица Жасмин родилась в Дербенте в Республике Дагестан. В 2009 году была удостоена звания "Заслуженная артистка Республики Дагестана", в 2014 году - "Заслуженный артист Российской Федерации".

Жасмин - обладательница 17 премий "Песня года", 9 премий "Золотой граммофон", премии MTV Russia Music Awards ("Лучшая исполнительница 2005") и других музыкальных наград.