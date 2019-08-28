РАМТ поставит новую пьесу британского драматурга Тома Стоппарда

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр, много лет сотрудничающий с известным британским драматургом Томом Стоппардом, поставит его новую пьесу "Леопольдтштадт". К постановке приступят уже в конце нынешнего сезона, сообщил в среду на сборе труппы художественный руководитель театра Алексей Бородин.

"Аркадий Островский заканчивает перевод пьесы Тома Стоппарда "Леопольдштадт". Это совсем новая пьеса, которую он [Стоппард] уже прислал на английском языке. Он дает ее нам, конкретно мне", - сказал Бородин, который сам выступит постановщиком спектакля.

Как рассказали в театре, драматург решил оглянуться на собственную биографию, в которой было много драматических поворотов: эмиграция в детстве (писатель родился в 1937 году в Чехословакии), Вторая мировая война, потеря отца и обретение новой родины. "Бегство, исход, второй Потоп - Стоппард как никто остро чувствует время и умеет различать прошлое в будущем", - отметили в РАМТ.

Нынешний сезон на Большой сцене РАМТ откроется 11 сентября еще одним произведением Стоппарда в постановке Бородина. В главных ролях в спектакле "Проблема" задействованы Ирина Таранник и Петр Красилов.

Планы театра

Всего же в РАМТ готовят более десятка премьер. Худрук театра подчеркнул, что это планы как на нынешний сезон, так и на следующий, который станет для театра юбилейным.

Так, в январе 2020 года Егор Перегудов представит на Большой сцене РАМТ свою версию пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" с Анастасией Волынской и Денисом Фоминым в главных ролях. Сообщение об этом вызвало на сборе труппы большое оживление.

Тем временем Бородин приступит к репетициям сразу двух спектаклей: "Горе от ума" по пьесе Александра Грибоедова и "Душа моя Павел" по роману Алексея Варламова. Над инсценировкой "романа воспитания, романа взросления", как охарактеризовали его в театре, работает молодой драматург Полина Бабушкина.

Юрий Бутусов дал согласие на постановку в РАМТ спектакля, название которого будет объявлено позднее. В театре продолжит репетиции французский режиссер Ален Маратра, работающий над пьесой Пьера де Мариво "Двойное непостоянство". Во второй половине сезона Александр Коручеков начнет работу над спектаклем по роману Роберта Стивенсона "Остров сокровищ" в рамках проекта "Большая сцена - детям".

На других сценических площадках (Черная комната, Маленькая сцена, Белая комната) продолжится цикл "Повести Белкина", включая премьеры "Метель", "Гробовщик", "Выстрел", "Барышня-крестьянка". Кроме того, Олег Долин выпустит спектакль по повести Антона Чехова "Цветы запоздалые", репетиции новой постановки начнет Екатерина Половцева, Галина Зальцман продолжит работу над повестью Тода Штрассера "Волна".

А к следующему сезону, который будет для РАМТ сотым, Владимир Мирзоев, Александр Пономарев и Владимир Богатырев начнут репетировать спектакли малой формы.