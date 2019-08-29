Конкурсантка из Албании победила на "Новой волне" в Сочи

СОЧИ, 29 августа. /ТАСС/. Участница международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" из Албании Инис Незири по сумме баллов трех конкурсных дней одержала победу. Об этом сообщил журналистам гендиректор смотра Александр Румянцев.

"Интернет уже пестрит, люди посчитали баллы, это юная участница из Албании, потрясающая, мурашки по коже, когда она пела песню [Аллы] Пугачевой. Какие могут быть комментарии, если все профессиональные члены жюри поставили ей 10 баллов? Это само за себя говорит. Мы ее поздравляем, но при этом всегда говорим, что люди, которые выбраны из огромного многотысячного количества претендентов со всего мира, это уже победа, из 13 тыс. попасть в число 11 финалистов", - сказал Румянцев, добавив, что в этом году все отметили высочайший уровень конкурсантов.

Незири свою победу на конкурсе считает заслуженной. "Я очень много работала, думаю, эта победа стала достойной оплатой за мои труды. Я сюда приехала, чтобы показать лучшее, на что я способна, я сделала это, показала свой максимум. Окончательно в свою победу я поверю только вечером, когда мне вручат награду", - сказала она журналистам, добавив, что конкурс стал для нее большим опытом и хорошей школой.

"Новая волна" - ежегодный Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002-2014 годах проводился в Юрмале (Латвия) в концертном зале "Дзинтари". С 2015 года фестиваль проходит в Сочи, площадкой "Новой волны" является концертный зал New Wave Hall в Олимпийском парке. Главная цель конкурса - открытие для зрителей музыкальных талантов.

В прошлом году победителем "Новой волны" стал российский исполнитель Дан Розин, в конкурсе принимали участие 15 финалистов из 10 стран. В этом году "Новая волна" проходит в Сочи с 24 по 29 августа. Россию представляли Данил Буранов и группа "Давинчи".