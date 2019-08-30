Андрей Макаревич записал аудиогид к выставке фотографа Владимира Лагранжа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Народный артист России, солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич записал аудиогид к ретроспективной выставке фотографа Владимира Лагранжа, которая пройдет осенью в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба организаторов выставки.

"В Центре фотографии имени братьев Люмьер открывается выставка замечательного российского фотографа Владимира Лагранжа. Это безумно интересно. Мне выпала честь озвучить аудиогид к этой выставке. Приглашаю всех, кто интересуется хорошей художественной фотографией", - сказал Макаревич, чьи слова приводят в пресс-службе.

Выставка "Улицы Лагранжа" пройдет 5 сентября - 17 ноября. В экспозицию вошло более 100 работ автора 60-90-х годов. Посетители увидят как классические, знакомые каждому кадры - "Бабуля" (1961), "Вратарь" (1961), "Голуби мира" (1962), "Юные балерины" (1962), так и менее известные работы.

Лагранж - фотограф "оттепели", классик отечественной фотографии. В 1959 году, когда ему было 19, пришел в Фотохронику ТАСС, где проработал до 1963 года. Является обладателем многих профессиональных премий. Снимки Лагранжа публиковались в газете "Правда", "Литературной газете", немецкой Die Freie Welt, журналах "Советское фото" и "Советский Союз", где он проработал более 20 лет.