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THR: умерла актриса Валери Харпер

Ей было 80 лет
Валери Харпер Photo by Richard Shotwell/Invision/AP
Описание
Валери Харпер
© Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

ТАСС, 31 августа. Снимавшаяся в ситкомах актриса Валери Харпер умерла в возрасте 80 лет. Об этом в пятницу сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком.

Харпер наиболее известна исполнением роли Роды Моргенштерн в популярных американских телесериалах "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Рода", которые выходили в 1970-е годы. За эту роль в 1975 году она получила премию "Золотой глобус". Также актриса является обладательницей четырех премий "Эмми".

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