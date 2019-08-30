THR: умерла актриса Валери Харпер

ТАСС, 31 августа. Снимавшаяся в ситкомах актриса Валери Харпер умерла в возрасте 80 лет. Об этом в пятницу сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком.

Харпер наиболее известна исполнением роли Роды Моргенштерн в популярных американских телесериалах "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Рода", которые выходили в 1970-е годы. За эту роль в 1975 году она получила премию "Золотой глобус". Также актриса является обладательницей четырех премий "Эмми".