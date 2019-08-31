Иллюстрации к стихотворению Хармса и экслибрисы покажут на выставке в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Выставка иллюстраций к одному из стихотворений Даниила Хармса и экслибрисов (книжных знаков с именем владельца, которые наклеиваются на книгу) по мотивам произведений Александра Пушкина пройдет в сентябре в Театре поэзии в Махачкале. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе театра.

"Выставка будет в сентябре к запланированной книжной ярмарке. Это будут работы печатной графики - экслибрисы - и обычные иллюстрации. Будет около 20 экслибрисов по Пушкину и примерно столько же иллюстраций по стихотворению Хармса "Одна девочка сказала "гвя", - сказали в пресс-службе.

В театре добавили, что экспонироваться работы авторов из регионов Центральной России будут около месяца. В выставке дагестанские мастера не будут принимать участие.

"У нас уже была подобная выставка 25-30 дагестанских экслибрисов. У нас есть художественно-графический факультет в педагогическом университете, у студентов одно из заданий - создание экслибрисов, мы их и выставляем", - отметили в пресс-службе.

"Театр поэзии: от Пушкина до Гамзатова" - один из самых молодых в республике, он создан в 2015 году. Цель - привлечение внимания к литературе и возрождение традиций поэтического исполнительства.