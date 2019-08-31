Фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" собрал в России более 1 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Фильм американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) собрал в российском прокате в августе более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют в субботу данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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После выхода на экраны 8 августа лента заработала около 1 млрд 434 тыс. рублей. Уже в первые выходные фильм возглавил российский прокат, собрав 516,9 млн рублей.

Действие фильма "Однажды в... Голливуде" происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе, где бывшая звезда вестернов Рик Далтон и его дублер Клифф пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Главные роли в картине сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Тарантино лично презентовал фильм в Москве 7 августа.