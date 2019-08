Фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" собрал в России более 1 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Фильм американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) собрал в российском прокате в августе более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют в субботу данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).