Мирей Матье выступит на закрытии фестиваля "Спасская башня" в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Французская певица Мирей Матье выступит в воскресенье в рамках торжественного закрытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"Я очень люблю вашу страну и чувствую себя в России как дома, - процитировали в пресс-службе Матье. - Но сколько бы раз я ни участвовала в фестивале, когда выхожу и вижу публику вокруг, а позади себя чувствую оркестр, то меня охватывают страх и волнение от значимости момента, потому что, как мне кажется, любой артист мечтает выступить на Красной площади".

Певица вспомнила, что за долгую дружбу с фестивалем ее называют "талисманом "Спасской башни". По ее словам, особая ценность музыкального форума в том, что он "дает возможность людям из разных стран дружить и знакомиться с другой культурой".

В этот приезд Матье уже дважды (30 и 31 августа) выступила с Центральным военным оркестром Минобороны РФ. В воскресенье артистка споет в дневном представлении, а также на торжественном закрытии фестиваля вечером.

Специальными гостями фестиваля "Спасская башня", который начался 23 августа, стали певицы Тамара Гвердцители и Хибла Герзмава, а также джазовый саксофонист Игорь Бутман.

В фестивале принимают участие 30 военных оркестров, ансамблей и рот почетного караула из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции и Японии. Многие из них, включая оркестр альпийских стрелков "Тридентина" из Италии, оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, Образцово-показательный оркестр и роту Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан, Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии, Военный оркестр Народной армии КНДР, музыкальную группу "Хан-нури" из Республики Корея, дебютировали на нынешнем смотре.

О фестивале

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" впервые прошел осенью 2007 года. За эти годы в нем приняли участие более 160 коллективов из 54 стран. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.