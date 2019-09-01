В Баку начались четырехдневные гастроли Театра имени Вахтангова

БАКУ, 2 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Е.Вахтангова начал в воскресенье гастроли в Азербайджане. Они проходят в рамках третьего международного театрального фестиваля М.А.Р., название которого представляет собой сокращение от трех слов: music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс).

Основная часть фестиваля пройдет 10-20 октября. "А четырехдневные гастроли вахтанговцев - это своего рода предисловие, прекрасный эпиграф к нему", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель М.А.Р. Кямран Шахмардан.

"Евгений Онегин" на бакинской сцене

Первым коллектив показал в Баку спектакль "Евгений Онегин" по одноименному роману в стихах А.С.Пушкина в постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса. Он был представлен на сцене старейшего театра Баку - Азербайджанского государственного академического музыкального театра, здание которого построено в 1883 году нефтепромышлеником-меценатом Гаджи Зейналабдином Тагиевым.

Зрители до отказа заполнили зал, в котором более трех часов шел спектакль. Постановка сопровождалась субтитрами на азербайджанском языке.

По завершении спектакля зрители почти 10 минут плодировали актерам, занятым в постановке актерам - Сергею Маковецкому, Людмиле Максаковой, Ольге Лерман, Леониду Бичевину, Ирине Купченко, Олегу Макарову, Артуру Иванову.

Восхищение зрителей

"Я впервые видел этот спектакль, и мне очень понравилось, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный артист республики Фуад Османов. - Постановка - неординарная, я просто восхищен и работой режиссера, и игрой актеров". Он также поделился, что испытал чувство гордости за свою дочь - актрису Ольгу Лерман, сыгравшую роль Татьяны Лариной.

"Очень хорошая постановка, очень хорошие актеры, потрясающая игра. Я получил колоссальное удовольствие", - отметил председатель Союза театральных деятелей Азербайджана Азерпаша Нейматов.

Бакинским зрителям "Евгения Онегина" покажут еще дважды - 2 и 3 сентября. Кроме того, их ждут два других спектакля вахтанговского театра - "Крик лангусты" и "Медея" в постановке Михаила Цитриняка. Они пройдут на сцене Русского драматического театра. В постановках заняты ведущие артисты Юлия Рутберг, Алексей Гуськов, Андрей Ильин, Григорий Антипенко и др.

"Все спектакли для гастролей в Баку выбирал сам маэстро Туминас. Я видел эти постановки. Не сомневаюсь, что и они пройдут при аншлаге, и бакинские театралы получат огромное удовольствие", - подчеркнул художественный руководитель фестиваля М.А.Р.

Музыка, искусство, перформанс

По словам Шахмардана, концепция фестиваля - театр без границ.

"Нам очень хочется показать новые театральные тенденции, течения, направления, дать возможность различным режиссерам привозить сюда свои лучшие работы. Наша задача - моделировать вкус людей, создавать своего зрителя, дать ему возможность выбора", - сказал он.

Художественный руководитель отметил, что на нынешний, третий фестиваль М.А.Р. в октябре приедут очень интересные коллективы, которые покажут и классику, и сложнейшие концептуальные спектакли, и музыкальные постановки. Среди них - несколько российских театров, в том числе театр марионеток "Кукольный дом" из Санкт-Петербурга, Академический Малый драматический театр - Театр Европы, театр "Ателье".

Кроме того, в фестивале примут участие театры Венгрии, Великобритании, Израиля, Испании, Латвии, Финляндии.