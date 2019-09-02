Мединский призвал российских школьников черпать знания в музеях и театрах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский призывает школьников черпать знания не только на уроках, но и в музеях и театрах.

"Знания можно и нужно черпать везде, не только в школе и тем более не только в интернете, а в музеях, театрах, кино, на выставках вдоль московских улиц и на стендах на Бульварном кольце", - сказал министр в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Мединский пожелал всем школьникам "светлого будущего" и вспоминать проведенное в школе время "как самое счастливое".

Всего в российские школы в 2019 году пойдут более 16,5 млн учеников, в том числе 1,9 млн первоклассников.