Мединский вручил студенческие билеты первокурсникам ГИТИСа

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в понедельник принял участие в церемонии вручения студенческих билетов первокурсникам режиссерского и актерского факультетов, а также факультета сценографии Российского института театрального искусства (ГИТИС), сообщила пресс-служба министерства.

"ГИТИС - это институт нашей славы. Среди выпускников ГИТИСа немало руководителей театров за рубежом, немало мировых звезд самых разных видов искусств. Я надеюсь, что всех вас будет ждать большой успех", - привели в пресс-службе слова Мединского.

Министр назвал ГИТИС институтом, который определяет лицо не только российского, но и мирового театра.

На первый курс в ГИТИС в 2019 году поступило 315 человек. Они будут обучаться на восьми факультетах: актерском, режиссерском, музыкального театра, театроведческом, балетмейстерском, эстрады, продюсерском и сценографии.