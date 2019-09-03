В Дербенте после реконструкции откроют для туристов полуподеземную баню XII-XVI веков

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Полуподземные бани XII-XVI веков на территории древнего дагестанского города Дербента планируют реконструировать. При этом одна из них после реконструкции станет действующей - в ней хотят возродить для туристов старинный обряд купания, сообщил ТАСС директор дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов.

"Начато проектирование на [реконструкцию] бань XII-XVI веков, планируется закончить до конца года, после чего будет подана заявка на реставрационные работы. По одной бане [планируется] приспособление к современному использованию. То есть одна из бань будет действующая, в ней будет древний обряд купания, который сильно отличается от современного", - рассказал Ибрагимов.

По его словам, дербентские полуподземные бани - единственные образцы подобных памятников на территории современной России. "Аналогичные бани есть в Азербайджане, Грузии, Иране, но в России - это уникальные памятники такого рода, мужские, женские и девичьи бани", - уточнил собеседник ТАСС.

Один из древнейших городов России и мира Дербент - уникальный памятник истории. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.