Фестиваль зарубежных русских театров проведут в России в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Фестиваль зарубежных русских театров в РФ планируется провести до конца 2019 года, сообщил в четверг замминистра культуры России Павел Степанов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"До конца года у нас будет проведен фестиваль зарубежных русских театров в Российской Федерации. Сейчас мы определяемся с тем, в каких точках пройдет этот фестиваль", - сказал он.

Степанов отметил, что тот факт, что русские театры за рубежом ставят много постановок, является, с одной стороны, "необходимым элементом культурного сотрудничества, который позволяет сохранять языковые и цивилизационное пространство", а с другой, - "аспект международного сотрудничества с соседями, друзьями, странами, которые давно сотрудничают с РФ и имеют исторические корни".

В России 2019 год объявлен Годом театра, в рамках которого были запланированы 32 регулярных театральных мероприятия. Закроется театральный год в декабре 2019 года гала-концертом с участием звезд мирового уровня на площадке одного из ведущих театров страны.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.