Закулисье балета, тайны лобстера и стихи Йоко Оно: гид по осенним выставкам Москвы

Этой осенью вас ждут и фламандское барокко, и фото балерин, и мультяшные персонажи, которые не так уж просты и скучны, как может показаться на первый взгляд (и даже, может быть, совсем не для детей). Советуем попасть на лекции кураторов: они обычно проходят в день открытия выставки — ведь кто расскажет об экспонатах лучше, чем человек, который их объединил?

Гостиный двор

с 6 по 8 сентября

Cosmoscow — масштабная международная ярмарка, где собираются тысячи галеристов, художников и меценатов со всего мира, проходит в Москве с 2014 года. Одна из самых интересных экспозиций этого года сделана музеем "Гараж", он представляет свою коллекцию современного искусства. На Cosmoscow музей решил возвести вольную реконструкцию квартиры художника и перформера Владислава Мамышева-Монро, часть архива которого сейчас находится на попечении "Гаража".