Закулисье балета, тайны лобстера и стихи Йоко Оно: гид по осенним выставкам Москвы

Этой осенью вас ждут и фламандское барокко, и фото балерин, и мультяшные персонажи, которые не так уж просты и скучны, как может показаться на первый взгляд (и даже, может быть, совсем не для детей). Советуем попасть на лекции кураторов: они обычно проходят в день открытия выставки — ведь кто расскажет об экспонатах лучше, чем человек, который их объединил?
Cosmoscow
Гостиный двор
с 6 по 8 сентября
Cosmoscow — масштабная международная ярмарка, где собираются тысячи галеристов, художников и меценатов со всего мира, проходит в Москве с 2014 года. Одна из самых интересных экспозиций этого года сделана музеем "Гараж", он представляет свою коллекцию современного искусства. На Cosmoscow музей решил возвести вольную реконструкцию квартиры художника и перформера Владислава Мамышева-Монро, часть архива которого сейчас находится на попечении "Гаража".
Стоит посмотреть на лайв-проект ГУМ-RED-LINE, во время которого художники распишут 140-метровый холст прямо на глазах у зрителей. Закончить обещают к 7 или 8 сентября. Также на главной площадке представят творения с Венецианской биеннале — собрание из 13 работ Александра Виноградова и Владимира Дубосарского под названием "Подводный мир". Ну и конечно, как на любом другом крупном форуме, в программе есть мастер-классы, паблик-токи, лекции, которые рассчитаны как на профессионалов, так и на тех, кто хочет просто немного послушать о современном искусстве.
Улицы Лагранжа
Центр фотографии братьев Люмьер
5 сентября — 17 ноября
Владимира Лагранжа называют классиком советской фотографии. Он практически всю свою жизнь проработал как фотограф-корреспондент — так он собрал целую коллекцию удивительных снимков со всего мира. У него своя методика постановки кадра — даже несмотря на то, что он мог попросить попозировать участников фото, казалось, будто сцена эта была снята незаметно для ее героев. Все его снимки несут в себе какой-то особый отпечаток "оттепельных" 60-х: студенческие союзы, рабочие на заводах, выпускники школы на Красной площади, окруженные голубями.
Русский Йорданс
ГМИИ им. А.С.Пушкина
17 сентября — 30 ноября
Якоб Йорданс — фламандский художник эпохи барокко. Его творчество всегда выделяли за характерность и настроения, которые он мог передать. Он был не таким уж выдающимся портретистом, зато в его полотнах всегда чувствуются энергетика и динамика, которые вовлекают в захватывающие сюжеты картин. Благодаря его сотрудничеству с Питером Рубенсом, Йорданс мастерски обучился тенебризму — работе со светом и тенью. А еще так же, как и Рубенс, полюбил использовать теплые тона в палитре.
На выставке будут впервые показаны практически все картины, которые находятся в русских музеях, — это в том числе "Оплакивание Христа", "Христос и самаритянка", "Мелеагр и Аталанта", "Пир короля" и другие.
Звезды мирового балета в объективе легендарного Сержа Лидо. 1930–1980-е годы
Мультимедиа Арт Музей
18 сентября — 1 ноября
Серж Лидо — легендарный балетный фотограф ХХ века. В мир искусства его привел писатель Жан Кокто, потом состоялось знакомство с Сергеем Дягилевым, и, соответственно, со всеми участниками его труппы. Лидо снимал и в Париже, и в России, запечатлев тайны выдающихся танцовщиков. На выставке представят более 300 экспонатов, в том числе снимки Майи Плисецкой, Зизи Жанмер, Жана Кокто, Людмилы Чериной и многих других.
Lobster Land
Мультимедиа Арт Музей
18 сентября — 18 ноября
Филип Колберт — автор выставки — британский художник и дизайнер. После окончания университета Колберт организовал свой лейбл The Rodnik Band и начал создавать наряды по произведениям Марселя Дюшана, Энди Уорхола, Сальвадора Дали и других. Это стало настоящим переворотом в fashion-индустрии, и среди его поклонников тут же оказались Элтон Джон, Леди Гага, Канье Уэст и аж сами члены британской королевской семьи, а критики и коллеги окрестили его наследником Уорхола.
Потом он придумал мультипликационного персонажа-лобстера, который и стал главным героем большинства его собственных картин. С ним-то он и приедет в Россию на свою первую музейную выставку в стране. Экспозиция — это исследование технологий и их связи с современным миром. Сам художник предостерегает посетителей: несмотря на яркие праздничные цвета, у этих картин есть и мрачный, темный подтекст, который еще предстоит разгадать.
Йоко Оно. The Sky is Always Clear
ММОМА
1 октября — 24 ноября
Йоко Оно — не только вдова Джона Леннона, участника легендарных The Beatles. Это талантливая авангардная художница, которая занимается перфомансами, музыкой и стала одной из важнейших фигур в концептуализме прошлого века. Центральный экспонат выставки — серия работ под названием "Инструкции". У художницы особая поэтика инструкций. Очень часто они просто невыполнимы для людей. Это может быть что-то вроде "Слушайте звук, вырывающийся из земли" или "Представьте, что облака капают. Выройте для них яму в саду". Однако вы все равно можете попробовать следовать им. Известная своими хеппенингами Йоко на самом деле только и ждет взаимодействия посетителей со своим творчеством.
Василий Поленов
Третьяковская галерея
17 октября — 16 февраля
В честь 175-летия со дня рождения художника Третьяковская галерея открывает масштабную ретроспективу художника. На выставке покажут более 150 произведений. Среди них и масштабное полотно "Христос и грешница", идею которого автор вынашивал более 20 лет. Поленов много путешествовал по религиозным местам, и вот, наконец, в 1888 году в голове у него сложилась эта композиция.
Авангард. Список №1
Третьяковская галерея
22 октября — 2 января
100 лет назад в России развернулся уникальный проект. Его целью было создание сети музеев нового типа, которые должны были пропагандировать современное искусство на всю страну. К их созданию привлекли Казимира Малевича, Василия Кандинского и еще множество художников и искусствоведов. Один из первых таких музеев (Музей живописной культуры) был создан в Москве и просуществовал десять лет. Потом, в 1924 году, МЖК стал филиалом Третьяковки, но в 1929 году его окончаетльно ликвидировали, и в распоряжении музея оказалось более 700 произведений нового искусства. Это первая масштабная попытка восстановить экспозицию того времени и представить публике искусство ХХ века так, как предполагалось это делать в музеях живописной культуры.
Кадрия Садыкова