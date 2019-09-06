Путин пообещал решить проблему сохранности российских памятников в Маньчжурии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал решить проблему сохранности российских памятников в исторической области на северо-востоке Китая - Маньчжурии. Об этом он заявил в пятницу на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас вопросы подобного рода решаются в рамках соответствующих межправсоглашений. У нас много, к сожалению, захоронений наших воинов в Европе и в Азии", - сказал Путин.

Президент выразил уверенность в том, что не будет большой проблемы договориться с китайскими коллегами по поводу реставрации, учитывая те особые отношения, которые сложились у России с КНР в последние годы.

По мнению Путина, вопрос в первую очередь связан с финансированием и будет в ближайшее время решен: памятники будут либо восстановлены, либо перенесены на территорию России.