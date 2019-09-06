Путин поручит Мединскому поддержать "Великое кино великой страны"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".

"Я с Владимиром Ростиславовичем Мединским обязательно переговорю, это очень хорошее начинание, поговорю буквально в ближайшие пару дней", - сказал глава государства.

На встрече с представителями общественности Дальнего Востока к Путину обратился актер Сергей Жигунов, возглавляющий фестиваль "Утро родины", который проходит на Сахалине. Он рассказал об акции "Великое кино великой страны", которая доказала, что советские фильмы о Великой Отечественной войне горячо любимы в России. По мнению Жигунова, такая акция должна стать всероссийской и ежегодной. Путин поблагодарил артиста за проделанную работу.